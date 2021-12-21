На Харьковщине в селе Двуречный Кут освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Фото: Харьковская епархия УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Харьковской епархии, чин освящения, по благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия, совершил протоиерей Василий Товкан.
После освящения в новом храме была совершена Божественная литургия.
Священник поздравил всех присутствующих в храме с событием и вручил особо потрудившимся на благо Церкви архиерейские грамоты.
Также состоялся праздничный концерт, подготовленный воспитанниками воскресной школы храма.
Как сообщалось ранее, в Харькове освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя Николая Чудотворца.
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