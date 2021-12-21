Окружной административный суд Киева постановил обратиться в подразделения правоохранительных органов Винницкой области, чтобы те проверили законность действий Управления по делам религий Винницкой ОГА по перерегистрации общин УПЦ.

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Как сообщает Центр информации УПЦ на Телеграм общественного движения «Миряне», об этом говорится в отдельном определении суда.

Суд напомнил, что еще 30 июля 2021 года запретил Винницкой ОГА осуществлять любые регистрационные действия в отношении религиозных общин в селах Бахтин, Вербовец, Котюжаны и Снитков Винницкой области.

«Такое утверждение начальника Управления по делам национальностей и религий Винницкой областной государственной администрации не только противоречит содержанию самого определения суда 30.07.2021, которому он предоставил самовольное толкование, не предусмотренное нормами действующего законодательства, но и противоречит сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, которые были при этом внесены», – констатировал суд.

Суд отметил, что чиновники Винницкой ОГА, перерегистрируя общины Украинской Православной Церкви, нарушили законодательство.

«Должностными и служебными лицами Винницкой областной государственной администрации и управления по делам национальностей и религий Винницкой областной государственной администрации допущено нарушение действующего законодательства, в том числе неисполнение судебного решения, а именно определения суда от 30.07.2021, проведение регистрационных действий при наличии неполного пакета документов, во время действия судебного запрета, невнесение (преднамеренное или по неосторожности) информации о наличии судебного запрета в ЕГР, предоставление недостоверной информации о наличии полного пакета документов на регистрацию в письме на адвокатский запрос», – говорится в судебном решении.

Суд определил, что действия ОГА подпадают под признаки уголовных правонарушений. Это определение суд направил в Министерство юстиции Украины (чтобы там приняли решения относительно должностных лиц Винницкой ОГА), а также в правоохранительные органы для проведения проверки деяний чиновников Винницкой ОГА, содержащих признаки уголовных правонарушений.