На Виннитчине в селе Борисовка освятили новый престол в древнем Свято-Николаевском храме Украинской Православной Церкви.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на tulchin-eparchia.org.ua, чин освящения совершил митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан.

После освящения в храме было совершена Божественная литургия.

В этот день приход отметил свое 270-летие. Храм был построен казаками без единого гвоздя в XVIII веке и является памятником архитектуры деревянного зодчества.

Отмечается, что богослужебные песнопения хор исполнил на трех языках: церковнославянском, древнегреческом и украинском.

Митрополит Ионафан вручил благотворителям грамоты Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия.

Как сообщалось ранее, на Виннитчине в селе Жежелев митрополит Винницкий и Барский Варсонофий освятил новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя и чудотворца Николая.