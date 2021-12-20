Патриарх Варфоломей уже полностью осознал свою тактическую ошибку, но не может ее признать, чтобы не потерять свой авторитет.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал митрополит Черкасский и Каневский Феодосий в премьерном выпуске программы «Слово Иерарха» на телеканале UkrLive.

«Патриарх Варфоломей уже давно понял, что он совершил большую ошибку, тактическую, не стратегическую. Он уверен, что стратегически он поступил верно. Это их понимание, глубинное понимание Константинопольской Церкви, противоречащее церковной традиции понимания канонов. Не всегда человек даже если понял, что совершил ошибку, готов ее признать. Именно это происходит сейчас с патриархом Варфоломеем. Будучи не способным признать свою ошибку, он продолжает говорить на чёрное белое, на белое черное, убеждая самого себя в том, что он остался прав, хотя всему православную миру видно, что никакого объединения не произошло и произойти не могло», - сказал митрополит Феодосий.

Он отметил, что самая большая конфессия - Украинская Православная Церковь, которая включает в себя подавляющее большинство православных верующих Украины, к их так называемому объединительному собору вообще не имела никакого отношения.

«Просто разные ветви раскола объединились между собой и вдруг по слову патриарха Варфоломея заняли место настоящей церкви. Симулякр занял место Церкви, которая исторически здесь существует на протяжении тысячелетий. То, как увидел патриарх Варфоломей ситуацию из окна своей резиденции на Фанаре, она очень разнится с тем видением ситуации, которую ощущаем и понимаем здесь в Украине, в реальной церковной жизни. Это совершенно разные вещи», - пояснил иерарх УПЦ.

Митрополит Феодосий читает, что патриарх Варфоломей уже полностью осознал свою тактическую ошибку, но не может ее признать, чтобы не потерять свой авторитет.