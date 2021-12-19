Считается, что Тигр не любит доминанты. Рекомендуется праздновать Новый год в бежево-шоколадной гамме.

Об этом в комментарии ГолосUa сообщила стилист Ирена Винцюк.

«В этом сезоне не в фаворе яркие кислотные оттенки и принты. А Новый год желательно встречать в голубых оттенках, так как символ предстоящего года Водяной Тигр», – рассказала эксперт.

Специалист также рассказала, в каком наряде можно встретить 2022 год, если отмечаешь его дома.

«Также немаловажным для наряда к предстоящему Новому году является то, где и как Вы будете встречать Новый год. Если в домашней обстановке и в кругу близких, то это может быть красивый костюм из шелка, также подойдет со шпилькой. Если вы остаетесь дома совсем одни, тогда можно надеть костюм с пушка и перья», – отметила Ирена Винцюк.

По словам стилиста, если вы идете на вечеринку – это также может быть брючный костюм смокинг. Ко всему нужно рационально подходить, а к выбору наряда осмобенно.