В Киеве заработают новогодние локации в преддверии праздников. Так, в столице запланировано множество интересных мероприятий, в том числе и зажжение огней на главной елке.

Подробнее о новогодних локациях в Киеве читайте далее в материале "Сегодня".

Новогодние локации в столице

Софийская площадь

18 декабря в 18:00 состоится церемония зажжения огней на главной новогодней елке, украшенной 10-километровой гирляндой и 20 тысячами игрушек. Рядом есть ярмарка, каток и фотозоны.

Контрактовая площадь

19 декабря начинается "Рождество на Подоле", оформленное в стиле традиционных европейских ярмарок. Посетителей ждет прогулочный каток с музыкальной сценой, тюбинговая горка со смотровой площадкой и арт-инсталляции от партнеров мероприятия.

Парк Шевченко

17 декабря открылась гостеприимная локация для детей. Самых молодых горожан будет встречать Святой Николай в своей резиденции. В парке разместятся Аллея Добра, Аллея Любви и территория Николайчиков.

Арка дружбы народов

17-19 декабря состоится Double Triple Snow Fest для профессиональных сноубордистов и лыжников. Фестиваль был основан как инициатива в рамках Общественного бюджета. В этом году для локации создали оформление, вдохновленное оперой.

В общей сложности откроется 14 праздничных локаций? и каждый район города будет иметь свою новогоднюю елку.

Елку в Киеве зажгут не на Николая

Зажжение главной елки страны на Софийской площади впервые перенесли. Традиционно главную елку в Киеве зажигали 19 декабря на день Святого Николая. Впервые за восемь лет эта традиция нарушена.

Как пояснили нам организаторы новогоднего праздника на Софийской, главную елку страны на Софийской площади зажгут 18 декабря в 17:00, за день до праздника Святого Николая.

"Мы не знаем причин переноса даты. Делаем все, чтобы новогодний городок был готов до 18 декабря. Праздничное зажжение елки состоится в этот день, тогда же откроется весь новогодний городок на Софийской площади", – сообщили нам организаторы.

Елку уже украсили

Корреспондент "Сегодня" наблюдал за тем, как украшают главное новогоднее дерево страны. В этом году там должны прикрепить на ветках 20 тысяч "золотых" и красных игрушек.

Также на главную елку страны подняли ее главное украшение – рождественскую звезду.

Нынешняя тематика праздника – рождение Иисуса. На Софийской площади будет установлена елка, вертепы и панно с 38 героями святого семейства.