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Сенат США зарегистрировал «Акт гарантирования суверенитета Украины путем усиления ее обороны», предполагающий, среди прочего, предоставление Киеву $450 млн на военные нужды и немедленные санкции в отношении оператора «Северного потока-2» (СП2), сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Документ содержит меры, которые должны сдержать Путина от агрессии против Украины. Подчеркну: не ждать, пока российские войска вторгнутся на нашу территорию, а потом реагировать «беспокойством или санкциями», а предупредить эту опасность», - написал он в Facebook.

Документом предлагается предоставить Украине 450 млн долларов финансовой помощи на военные нужды, дополнительно еще 100 млн долларов на такие критические вещи, как противовоздушная оборона и противокорабельные ракеты.

Он также предлагает увеличить финансирование международного военного образования и подготовки для украинских офицеров, усилить сотрудничество между украинской и американской армиями, а также усилить существующие ограничения по военному сотрудничеству США и России, пока Путин не прекратит оккупацию украинской территории.

По словам Витренко, авторы законопроекта, среди которых сенатор Пэт Туми, предлагают, в частности, наложить немедленные санкции на оператора «Северногот потока-2» компанию Nord Stream AG, поскольку этот трубопровод умышленно призван ослабить и изолировать Украину, увеличить зависимость Европы от российской энергии, а также подорвать союзников и партнеров США по всей Европе.
ForUm

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