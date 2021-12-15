Лучший способ избавиться от страхов - это как можно чаще прибегать к исповеди.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал духовник Киевских духовных школ архимандрит Маркелл (Павук).

«В мире во все времена постоянно нагнетается множество страхов. Сейчас на первом месте стоит страх пандемии: многие боятся заболеть и умереть. На втором месте - страх войны. Кроме этих страхов, охватывающих значительную часть людей, есть еще отдельные личные страхи. Студенты, например, боятся получить плохую оценку на экзамене, работники опасаются потерять работу. Те, кто имеет большую власть и деньги, опять-таки очень боятся всё это потерять, а больше всего опасаются за свою жизнь и потому нанимают охрану. Пожалуй, не найдешь ни одного человека, который бы чего-нибудь не боялся», - сказал духовник КДАиС.

Он отметил, что именно из-за страха изменяем друг другу или предаем даже веру. «Многие люди не ходят в церковь, не исповедуются, поскольку чувствуют беспокойство, что кто-то может этим воспользоваться и навредить им. Но нужно ли кого-то или чего-то бояться?», - добавил священник.

«У Адама и Евы до момента грехопадения не было страха, несмотря на то, что Господь их предупредил: если они съедят плоды с дерева познания добра и зла, то их ждет духовная и физическая смерть (Быт. 2:17). Бояться первые люди начали после грехопадения, особенно после убийства из-за зависти Каином своего брата Авеля. Господь сказал Каину, что тот будет стенать и трястись на земле, потому что все, кого он встретит, будут пытаться убить его (Быт. 4:14)», - рассказал отец Маркелл.

Чтобы не испытывать страха, нужно соблюдать Заповеди Божьи, подчеркнул священник, и добавил, что «единственное, чего человек должен бояться, – это прогневить Бога своими недобрыми поступками».

«Поскольку все много грешим и поэтому нагоняем на себя разные страхи, то лучший способ от них избавиться – это как можно чаще прибегать к исповеди; не только тогда, когда впадаем в большие грехи, но и тогда, когда есть какие-то сомнения, переживания, чрезмерные волнения», - заключил духовник КДАиС.