На Ровенщине в селе Мошков освятили новый храм УПЦ в честь апостола Андрея Первозванного, вместо захваченного сторонниками ПЦУ.

Фото: Ровенская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, чин освящения совершил епископ Ровенский и Острожский Пимен.

После освящения в новом храме была отслужена Божественная литургия.

Епископ Пимен вручил церковные награды благодетелям, которые участвовали в строительстве храма.

Новую церковь в Мошкове начали строить в 2020 году. По словам настоятеля иерея Андрея Муляра, к строительству приобщались многие неравнодушные, помогали прихожане и жертвователи из других населенных пунктов.

Как сообщалось ранее, Свято-Михайловский храм УПЦ в селе Мошков сторонники ПЦУ захватили в 2019 году. Верующие УПЦ долго молились под открытым небом, а впоследствии перешли в приспособленное помещение.