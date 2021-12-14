На Ровенщине в селе Мошков освятили новый храм УПЦ в честь апостола Андрея Первозванного, вместо захваченного сторонниками ПЦУ.
Фото: Ровенская епархия УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, чин освящения совершил епископ Ровенский и Острожский Пимен.
После освящения в новом храме была отслужена Божественная литургия.
Епископ Пимен вручил церковные награды благодетелям, которые участвовали в строительстве храма.
Новую церковь в Мошкове начали строить в 2020 году. По словам настоятеля иерея Андрея Муляра, к строительству приобщались многие неравнодушные, помогали прихожане и жертвователи из других населенных пунктов.
Как сообщалось ранее, Свято-Михайловский храм УПЦ в селе Мошков сторонники ПЦУ захватили в 2019 году. Верующие УПЦ долго молились под открытым небом, а впоследствии перешли в приспособленное помещение.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время