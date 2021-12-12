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Будущее человека - не в его сытости, не в материальном достатке и комфорте, а в свете, который есть Христос.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«У многих в памяти события недалекого прошлого, когда обещали светлое будущее. Советские идеологи в это понятие вкладывали вполне определенный смысл – квартира, машина, дача, достойная оплата труда. Но при этом добавляли, что всё это будет возможным только при исполнении главного принципа социализма «от каждого – по способностям, каждому – по его труду». Они хотели построить рай на земле, но без Бога», – сказал владыка.

Митрополит Лука отметил, что для верующего человека рай - это реальность, которая не только ждёт его в будущем, но уже присутствует в настоящем. «И вот это настоящее и будущее действительно является светлым, потому что в нём присутствует Бог, Который и есть Свет. Светлое будущее для христианина – это реальность, которую он создаёт сам - своей волей, своими мыслями и своими руками, но освященное Божественной благодатью. Счастье и благополучие целиком зависит от нас», - пояснил он.

«Без Бога построить светлое будущее в мире, который поражен грехом, невозможно», - подчеркнул архиерей.

Митрополит Лука пожелал быть творцами не только своего светлого будущего, но и детей.

«Дети в большей степени нуждаются в этом. Ведь они, будучи самой благодатной почвой, без внимания и заботы могут зарасти бурьяном греховных желаний. Нужно быть им достойными примерами. А для этого нести в этот мир не злобу и ненависть, не осуждение и негодование, а любовь, доброту и взаимопонимание. Любой человек, пока не увидит перед собой достойного примера, не станет лучше. Дети получают не только физические свойства своих родителей, но и наследуют их душевные качества», - сказал владыка. 

В завершении он напомнил, что будущее человека - не в его сытости, не в материальном достатке и комфорте, а в свете, который есть Христос.
ForUm

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