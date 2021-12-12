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Глава Минздрава Германии Карл Лаутербах считает, что человечеству в ближайшие годы не удастся победить коронавирус. Одна из причин этому - его постоянные мутации. Как пишет Соцпортал, об этом он сказал в интервью для Bild.

Нам не удастся полностью победить COVID-19 в обозримом будущем. Как минимум около четырех лет. Нужно быть реалистами", - заявил Лаутербах.

Как отметил министр, заболевание регулярно мутирует и новые варианты часто фиксируют у людей с иммунодефицитом, аутоиммунными заболеваниями, или же онкологией.

Глава Минздрава Германии является сторонником обязательной вакцинации. Именно она, как считает Лаутербах, может сделать так, чтобы коронавирус представлял угрозы человечеству.

Лучшую защиту от Covid-19 дает прививка - даже если не от заражения, то от остальных потенциальных проблем, вызванных инфекцией, - сказал он.

Впрочем, как заметил Лаутербах, вероятно, бустерной прививки на фоне стремительного распространения нового штамма “Омикрон” - будет недостаточно. Однако введение четвертой дозы будет зависеть от того, будут ли появляться новые штаммы и как люди будут переносить южноафриканский вариант.
ForUm

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