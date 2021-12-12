Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что отказ Украины от вступления в НАТО не снизит "аппетит" президента России Владимира Путина. Также не снизят агрессивность РФ гарантии Украины по этому поводу.

Как пишет Хвиля, об этом глава МИД Украины написал в колонке для Foreign Affairs.

По мнению Кулебы, лучшим способом ответить на ультиматум российского президента по вступлению Украины в НАТО станет игнорирование.

"На самом же деле глупо думать, что предоставление такой гарантии сделало бы Путина хоть чуть-чуть менее агрессивным. История доказывает, что заверения во внеблоковости Украины или любой другой страны региона никак не утоляют аппетиты Путина: наоборот, они их еще больше разжигают. Лучший способ ответа на подобные ультиматумы – вообще их игнорировать", – заявил Кулеба.

Также министр напомнил, что статус внеблоковости Украинаа уже закрепляла в 2010 году, а вопросы интеграции с ЕС были подняты в 2013 году – во время Революции Достоинства.

"Если внеблоковость не остановила Путина от нападения на Украину в 2014 году, сложно представить, как она могла бы остановить его сейчас", - добавил Кулеба.