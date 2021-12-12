также в разделеПолитика
Глава НБУ: Я был под давлением с момента моего назначения 9
Арестович уверен, что США не будут навязывать Украине особый статус Донбасса 9
Арестович: Россия заблокировала все возможные варианты обмена пленными 12
Зеленский подписал Госбюджет на 2022 год 15
Порошенко настаивает на немедленном проведении заседании Рады из-за угрозы вторжения РФ 21
Эксперт рассказала, за счет кого Зеленский планирует выиграть президентские выборы 113
NBC News: Администрация Байдена воздержалась от поставки дополнительной военной помощи для Украины 81
Мендель: У меня нет каких-то обид, я не ушла, хлопнув дверью 37
Медведчук: Украине надо менять экономический курс и восстанавливать экономические отношения со странами-соседями 26
Благотворительный фонд Портнова, против которого США ввели санкции, потратил 13 миллионов на помощь больницам 20
Юрист о декларации Медведчука: НАПК смотрит на одни нарушения сквозь пальцы, на другие – во все глаза 50
Декларация Медведчука, которая вызвала вопросы у НАПК, заполнена корректно, – доктор юридических наук 89
Зеленский: Путин заинтересован в разговорах только с Байденом и ни с кем больше 21
Зеленский: Россия заверила США, что не будет продолжать эскалацию на территории Украины 156
Дело Кузяры, от которого требовали дачи показаний против Медведчука, развалится в суде из-за множества нарушений, – адвокат 19
Молчаливые депутаты: почти 50 «слуг» не сказали в Раде ни слова за год 19
Мэр Полтавы эмоционально отреагировал на попадание в базу «Миротворца» 30
В Кремле назвали провокационным инцидент с кораблем ВМС Украины 26

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что отказ Украины от вступления в НАТО не снизит "аппетит" президента России Владимира Путина. Также не снизят агрессивность РФ гарантии Украины по этому поводу.

Как пишет Хвиля, об этом глава МИД Украины написал в колонке для Foreign Affairs.

По мнению Кулебы, лучшим способом ответить на ультиматум российского президента по вступлению Украины в НАТО станет игнорирование.

"На самом же деле глупо думать, что предоставление такой гарантии сделало бы Путина хоть чуть-чуть менее агрессивным. История доказывает, что заверения во внеблоковости Украины или любой другой страны региона никак не утоляют аппетиты Путина: наоборот, они их еще больше разжигают. Лучший способ ответа на подобные ультиматумы – вообще их игнорировать", – заявил Кулеба.

Также министр напомнил, что статус внеблоковости Украинаа уже закрепляла в 2010 году, а вопросы интеграции с ЕС были подняты в 2013 году – во время Революции Достоинства.

"Если внеблоковость не остановила Путина от нападения на Украину в 2014 году, сложно представить, как она могла бы остановить его сейчас", - добавил Кулеба.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
1985 грн.
13
Теги