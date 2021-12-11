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Олаф Шольц стал новым канцлером Германии 34

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає захист безпеки та суверенітету України найважливішим питанням сьогоднішнього порядку денного. Цієї теми він торкнувся і під час телефонної розмови з президентом США Джозефом Байденом, пише Суспільне.

"Нашим найбільшим завданням сьогодні є наполегливо працювати над тим, аби Україна була в безпеці й ніхто її не порушив. Загроза суверенітету України – це те, що ми не будемо толерувати", – заявив Шольц під час візиту до Брюсселя, де він провів зустрічі з керівництвом ЄС і НАТО.

Він підкреслив важливість того, щоб кордонам нічого не загрожувало, і країни Європи могли покладатися на домовленості, зокрема щодо недоторканості кордонів і відсутності агресії одних країн проти інших.

Глава німецького уряду також запевнив, що Німеччина зробить все від себе залежне для підтримання спільної безпеки, у тому числі в рамках НАТО. При цьому він зауважив, що союзники по Альянсу та Європа можуть не сумніватися у намірах Німеччини забезпечити "адекватне озброєння" та фінансування Бундесверу.

Крім того, питання протидії російській агресії проти України Шольц обговорив під час телефонної розмови з президентом США Джозефом Байденом.

"Президент Байден підтвердив свою підтримку міцних американо-німецьких відносин і бажання подальшого зміцнення трансатлантичного співробітництва в найближчі роки", – йдеться у повідомленні Білого дому.
ForUm

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