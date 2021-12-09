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Спикер президента Украины Сергей Никифоров озвучил ориентировочное время планируемого на сегодняшний день разговора Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

«О разговоре с президентом США ориентируемся на 19:30 по Киеву. Это предварительное время, возможны изменения. Перед тем, напомню, еще будет участие президента Украины в онлайн-саммите за демократию», – написал Никифоров в фейсбуке.

Как ожидается, Джо Байден позвонит Зеленскому на фоне обеспокоенности действиями России, которая стянула войска к границам Украины. Разговор будет проходить через два дня после переговоров американского лидера с руководителем России Владимиром Путиным.

После беседы с Путиным Байден провел переговоры с лидерами Германии, Франции, Великобритании и Италии.
ForUm

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