В Киево-Печерской лавре при больнице освящен новый храм УПЦ в честь преподобного Агапита Печерского.
Фото: Фейсбук / архидиакон Платон (Узун)
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, великий чин освящения совершил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
После освящения в новом храме была совершена Божественна литургия.
Богослужебные песнопения исполняли воспитанники хоровой школы при Киево-Печерской Лавре «Литанна».
За литургией духовенство и верующие молились о прекращении эпидемии коронавируса, о выздоровлении больных и о врачах.
Митрополит Онуфрий поздравил верующих с праздником, а наместника и братию лавры с освящением нового храма обители. Архипастырь пожелал, чтобы молитвами преподобного Агапита, в честь которого освящен храм, «Господь исцелял нас душевно и телесно и помогал жить так, чтобы мы были чадами вечного спасения».
Также Предстоятель отметил церковными наградами благотворителей и раздал подарки детям, которые пели за богослужением.
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