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В Киево-Печерской лавре при больнице освящен новый храм УПЦ в честь преподобного Агапита Печерского.

Фото: Фейсбук / архидиакон Платон (Узун)

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, великий чин освящения совершил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

После освящения в новом храме была совершена Божественна литургия.

Богослужебные песнопения исполняли воспитанники хоровой школы при Киево-Печерской Лавре «Литанна».

За литургией духовенство и верующие молились о прекращении эпидемии коронавируса, о выздоровлении больных и о врачах.

Митрополит Онуфрий поздравил верующих с праздником, а наместника и братию лавры с освящением нового храма обители. Архипастырь пожелал, чтобы молитвами преподобного Агапита, в честь которого освящен храм, «Господь исцелял нас душевно и телесно и помогал жить так, чтобы мы были чадами вечного спасения».

Также Предстоятель отметил церковными наградами благотворителей и раздал подарки детям, которые пели за богослужением.
ForUm

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