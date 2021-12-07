также в разделеПолитика
Пентагон: Россия продолжает наращивать войска у границ Украины 9
Верховный суд оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене 10
СМИ: США отправят войска в Восточную Европу, если Путин нападет на Украину 15
КИУ: За год Зеленский выполнил только 3 обещания из избирательной программы 16
Зеленский посетил передовую в День ВСУ 245
Янукович отозвал адвокатов из процесса по делу о госизмене 55
Зеленский внес в Раду законопроект об экономическом паспорте 22
Резников хочет разместить иностранных инструкторов возле линии фронта 50
Янукович подал иск против Рады 28
Зеленский прибыл на восток Украины 52
Сенатор США: Украина может стать новым Афганистаном для России 107
Украинские эксперты оценили реальность войны с Россией зимой 2022 года 228
Медведчук: О каких экономических инвестициях можно говорить, когда власть так себя ведет с инвесторами, в частности отбирая "Мотор Сич" и получая многомиллиардные иски 35
Пентагон: США готовы оказать помощь Украине в защите ее суверенной территории 102
Гармаш: Украина не пойдет на уступки России даже под давлением США 40
Маркарова раскрыла подробности пакета по сдерживанию России 43
Резников: Западные лидеры все еще могут сдержать Россию 35
Офіс генпрокурора може пред’явити підозру Порошенку у справі про постачання вугілля 39

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. В преддверии запланированных переговоров президента США Джозефа Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным украинская и американская стороны скоординировали позиции по ключевым вопросам, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Зеленский отметил безальтернативность процесса мирного урегулирования. В этой связи были обсуждены шаги, которые Украина предпринимает и намерена предпринять для его активизации.

Он также проинформировал Энтони Блинкена о ситуации на границах нашего государства. Президент поблагодарил за мощную поддержку со стороны Соединенных Штатов, которые системно привлекают внимание мирового сообщества к российской военной деятельности вблизи украинской границы и консолидируют усилия демократических стран с целью недопущения эскалации.

Была акцентирована важность сохранения скоординированного и действенного санкционного давления на Российскую Федерацию со стороны международных партнеров до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны отдельно коснулись вопроса о важности усиления безопасности взаимодействия, что способствовало бы сдерживанию агрессивного поведения со стороны РФ в отношении Украины.

Зеленский поблагодарил американских союзников за решительную и неизменную действенную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Также было договорено провести телефонный разговор Зеленского и Джозефа Байдена после переговоров между президентами Соединенных Штатов и России.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги