Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. В преддверии запланированных переговоров президента США Джозефа Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным украинская и американская стороны скоординировали позиции по ключевым вопросам, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Зеленский отметил безальтернативность процесса мирного урегулирования. В этой связи были обсуждены шаги, которые Украина предпринимает и намерена предпринять для его активизации.

Он также проинформировал Энтони Блинкена о ситуации на границах нашего государства. Президент поблагодарил за мощную поддержку со стороны Соединенных Штатов, которые системно привлекают внимание мирового сообщества к российской военной деятельности вблизи украинской границы и консолидируют усилия демократических стран с целью недопущения эскалации.

Была акцентирована важность сохранения скоординированного и действенного санкционного давления на Российскую Федерацию со стороны международных партнеров до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны отдельно коснулись вопроса о важности усиления безопасности взаимодействия, что способствовало бы сдерживанию агрессивного поведения со стороны РФ в отношении Украины.

Зеленский поблагодарил американских союзников за решительную и неизменную действенную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Также было договорено провести телефонный разговор Зеленского и Джозефа Байдена после переговоров между президентами Соединенных Штатов и России.