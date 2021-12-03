Главную елку страны на Софийской площади традиционно засветят 19 декабря. На Софийской площади и Владимирском проезде до 16 января будет работать новогодне-рождественский ярмарочный городок. Также праздничные локации обустроят в Центральном парке культуры и отдыха Киева (Мариинский парк, эстрада Городского сада). О культурно-художественном проекте «Новый год – 2022» говорится в распоряжении КГГА № 2474.

По информации Департамента культуры КГГА, тема главной праздничной локации на Софийской площади посвящена Рождеству. Основу новогоднего дерева украсят в виде традиционного вертепа, который в Украине издавна было принято возводить к Рождеству. Вокруг елки можно будет увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Планируется, что этот вертеп будет самым большим в Европе. Новогоднее дерево будут украшать 10 тысяч украшений – игрушки красного и золотого цвета.

«Киевляне и гости города смогут найти по своему вкусу праздничные развлечения и угощения для всей семьи, для маленьких и взрослых. В частности, в программе празднования были учтены потребности разных слоев населения, обеспечен свободный доступ к празднику инклюзивных групп, а также строгое выполнение противоэпидемических мероприятий. Наша задача – обеспечить яркие зрелища и насыщенную праздничную программу, учитывая безопасность и экологичность проведения празднований», – отметила директор Департамента культуры КГГА Яна Баринова.

Как сообщили организаторы, новогоднюю елку торжественно засветят в столице 19 декабря. Дерево высотой 31 м засияет 10-километровой гирляндой теплого света в виде большого купола. Вокруг елки разместят развлекательные локации: фотозоны, детские игрушки, мастерскую, музей новогодних украшений, сцену, где будут продолжаться выступления и конкурсы.

В ярмарочный городок будут вести четыре празднично украшенные арки, с четырьмя люстрами в центре каждой. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому разместят каток – как тоннель для любителей спортивных развлечений. Также на площади разместят теплую арт-зону для отдыха. Там же посетителей будут встречать яркие кометы, символизирующие рождественские звезды. Праздничную атмосферу создает рождественская музыка.

На Владимирском проезде будут работать ярмарка, которая будет украшена иллюминацией, и зона фудкорта, традиционная концепция которой несколько изменена, учитывая сегодняшние вызовы. Еду будут готовить в стиле «стрит-фуд»: бутерброды и снеки, удобно взять и отойти, сохраняя социальную дистанцию.