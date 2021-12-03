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Мэр Нежина наградил священника Украинской Православной Церкви Александра Гладыша, который ведет социальные проекты епархии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, отец Александр, который по благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента занимается социальными проектами епархии, был отмечен городскими властями вместе с другими нежинскими волонтерами в честь Международного дня волонтера.

Награды с благодарностями вручали во время заседания исполнительного комитета Нежинского городского совета.

Как сообщалось ранее, священники Нежинской епархии Украинской Православной Церкви передали медучреждениям Черниговщины препараты для лечения осложнений у больных коронавирусом.
ForUm

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