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Патрульные обеспечивают публичную безопасность и порядок во время массовых мероприятий в столице, сообщается в Facebook ведомства.

Сегодня патрульные совместно с другими подразделениями несут службу в усиленном режиме, чтобы каждый житель и гость столицы чувствовал себя в безопасности.

Для обеспечения публичной безопасности и порядка привлечены более 3000 полицейских и 1500 военнослужащих Нацгвардии.

«Призываем граждан с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности, не нарушать закон, соблюдать публичный порядок, не поддаваться на провокации и соблюдать заявленный мирный формат проведения акций», - отмечается в сообщении.

 
ForUm

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