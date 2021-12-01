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Признания «ДНР» и «ЛНР» Россией не было, они остаются самопровозглашенными, но урегулирование затягивается, и прогнозировать их перспективы трудно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что такого признания до сих пор не было, они остаются самопровозглашенными республиками, но мы видим, что процесс урегулирования этого внутриукраинского конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик, поэтому какие перспективы будут у этих республик, сейчас прогнозировать вообще трудно», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли РФ признать «ДНР» и «ЛНР».
ForUm

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