Верховная Рада приняла Закон «О Службе военного капелланства».

Соответствующий законопроект 4626 «О Службе военного капелланства» на заседании во вторник во втором чтении поддержал 291 народный депутат, передает Укринформ.

«Этот закон регулирует отношения в сфере реализации конституционного права на свободу мировоззрения и вероисповедания военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, Государственной пограничной службы Украины, а также определяет правовые и организационные основы и принципы деятельности Службы военного капелланства», - говорится в тексте документа.

Служба военного капелланства образуется как отдельная структура в составе ВСУ, Нацгвардии, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, Государственной пограничной службы Украины, вид которой зависит от объема, характера и сложности мероприятий по удовлетворению духовно-религиозных потребностей в их органе военного управления, соединении, воинской части, военном учебном заведении, учреждении и организации. В воинской части на уровне отдельного батальона функции службы военного капелланства могут выполняться одним военным капелланом.

Соответствующие службы военного капелланства подчиняются непосредственно Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины, Командующему Национальной гвардией Украины, руководителям других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, Председателю Государственной пограничной службы Украины.

Предельная численность Службы военного капелланства не может составлять менее 0,15% предельной численности соответственно ВСУ, Нацгвардии, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований Государственной пограничной службы.

Военным капелланом может быть гражданин Украины, который является священнослужителем зарегистрированной в Украине религиозной организации и получил от руководящего центра (управления) соответствующей религиозной организации мандат на право осуществления военной капелланской деятельности.

Обязательным требованием для занятия должности военного капеллана является наличие высшего богословского образования (эта норма начинает действовать через 5 лет после вступления закона в силу).

Не может быть военным капелланом лицо, которому законом ограничен доступ в соединение, воинские части и подразделения Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, в другие образованные в соответствии с законами Украины воинские формирования и Государственную пограничную службу Украины.

Информация о лице, которая стала известна военному капеллану во время осуществления военной капелланской деятельности, является конфиденциальной.

Военный капеллан имеет право не отвечать на вопросы по фактам и обстоятельствам, которые стали ему известны во время исповеди.

В целях надлежащей организации удовлетворения духовно-религиозных потребностей личного состава Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований предусмотрено введение соответствующих квот конфессионального представительства.

Предусматривается создание в качестве совещательных органов Межконфессиональных советов по вопросам военного капелланства при Министерстве обороны и Министерстве внутренних дел.