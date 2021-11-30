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С приходом холодного времени года нужно позаботиться о том, чтобы мороз не доставлял неудобств и не стеснял передвижение. Мужчине нужно приобрести хотя бы базовый минимум обязательных аксессуаров для зимы, например, купить мужскую шапку, перчатки, шарф, нательное белье. Эти позиции прослужат долгие годы и будут согревать даже в сильный мороз, но для начала нужно понять, как их правильно выбрать.

Вишлист покупок зимних аксессуаров

Чтобы в полной мере наслаждаться снегом и зимой, вооружитесь вещами, которые не дадут вам замерзнуть. Минимум того, что точно понадобится в грядущее время года: 

  • мужская шапка — незаменимый аксессуар для каждого мужчины, можно подобрать варианты с разной степенью утепления; 
  • перчатки — если руки будут в тепле, то вам точно не будет страшен мороз, можно приобрести модель, в которой предусмотрен специальный материал для пользования смартфоном без необходимости снимать перчатки; 
  • шарф — хоть и не все мужчины предпочитают его носить, но классическая позиция должна быть в вашем гардеробе на случай отрицательных температур; 
  • нательное белье — обязательно к покупке, если предстоит много времени проводить на морозе. 

Если в вашем гардеробе появится весь этот список, тогда вы точно можете не бояться морозов и смело отправляться даже на длительные прогулки, с комфортом и в тепле добираться до работы. 

Что учесть при выборе мужской шапки?      

Отдавайте предпочтение утепленным позициям, которые точно справятся с морозом. Шапки для межсезонья слабоваты для зимних холодов. Внешний вид может быть любым, главное, чтобы он соответствовал основному стилистическому направлению гардероба. Цвет лучше выбирать классический или, наоборот, добавить в образ ярких акцентов с помощью необычного оттенка или принта. 

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весна/высокая мода/еврозима/зима/лето/осень
2871 грн.
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