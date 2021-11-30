Россию ожидают значительные последствия и в экономической, и в политической сфере, если она решится на агрессивные действия против Украины.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге, сообщает Европейская правда.
«Уже во второй раз в этом году Россия проводит необычную концентрацию сил у границ Украины. Мы видим тяжелое вооружение, артиллерию, вооруженные подразделения, дроны и десятки тысяч военных. Любая будущая российская агрессия против Украины будет иметь высокую цену. Я вижу политические и экономические последствия для России», – сказал Столтенберг.
По его словам, такая концентрация российских военных не была спровоцирована чем-то и непонятна и повышает риск неправильного восприятия ситуации.
Столтенберг в очередной раз призвал Россию продемонстрировать транспарентность и снизить напряженность в регионе.
В Риге 30 ноября и 1 декабря состоится министерская встреча НАТО, в которой примет участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Как сообщал ForUm, Зеленский заявил, что президент РФ Путин должен публично заявить, что не планирует вторжение в Украину.
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