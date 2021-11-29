В Одессе Украинская Православная Церковь раздала продуктовые наборы для более 450 нуждающихся.

Фото: скрин видео Одесской епархии

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, благотворительную помощь помогли собрать прихожане Одесской епархии.

«Помощь от социального отдела уже восемь лет получают одинокие пожилые люди, многодетные семьи, инвалиды и больные, требующие постоянного лечения, переселенцы с востока Украины. За ней обращаются как прихожане Украинской Православной Церкви, так и невоцерковленные люди», - поделился глава отдела протоиерей Павел Полещук.

Все обращения о помощи лично рассматривает правящий архиерей епархии митрополит Агафангел.

Наборы продуктов и свежие овощи также получили подопечные общественной организации многодетных семей и социально незащищенных граждан города Одессы «Наш дом».

«На протяжении многих лет семьи, которые оказались в тяжелых жизненных ситуациях, постоянно получают такую заботу и помощь, продуктовую, денежную, вещевую», - поблагодарила руководитель благотворительной организации Ольга Торощина.

При каждом храме Одесской епархии действует пункт сбора продуктов и средств, куда в любое время можно принести собранную помощь, которые доставляют в Координационный центр и распределяют среди нуждающихся одесситов.

Как сообщалось ранее, в Одессе духовенство УПЦ и студенты Одесской семинарии стали донорами для онкобольных детей.

Уже более пяти лет священство и семинаристы учувствуют в благотворительных акциях по сдаче донорской крови для болеющих детей.