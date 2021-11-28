Соціологи вияснили, хто б з українських політиків виграв президентські вибори, якби вони відбулися найближчим часом.

За даними Центру Разумкова, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський (17% усіх опитаних або 25% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме), пише ПАРЛАМЕНТ.UA.

За Петра Порошенка - відповідно 11% і 17,5% опитаних, за Юрія Бойка — 8% і 11%, за Юлію Тимошенко — 7% і 9%, за Дмитра Разумкова — 5,5% і 7,5%.. Інші відомі політики не мають і 5% підтримки.

У порівнянні з жовтнем 2021 року на статистично значущому рівні зросла електоральна підтримка Порошенка (з 9% до 11% серед усіх опитаних) та Гройсмана (з 2% до 3,5%), рівень електоральної підтримки інших кандидатів у першому турі на статистично значущому рівні не змінився, - кажуть соціологи.

Опитування показало, що Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенком отримав би 26% голосів усіх опитаних або 54% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, а Порошенко — відповідно 22% і 46%.

У порівнянні з результатами аналогічного опитування, що проводилося у наприкінці липня-на початку серпня цього року, частка голосів, які респонденти готові віддати за В. Зеленського, не змінилася на статистично значущому рівні (у липні-серпні серед усіх опитаних готові були голосувати за нього 28% серед усіх опитаних), але частка тих, хто готовий голосувати за Порошенка, зросла статистично значуще (з 17% до 22%), - йдеться у результатах дослідження.

Соціологи визначили також, що у випадку виходу до другого туру Зеленського і Бойка за Зеленського проголосували б 29% усіх опитаних або 66% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Бойка — відповідно 17% і 34%. Щодо пари Зеленський-Разумков, то за чинного президента проголосували б 23% усіх опитаних або 50% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, а за Разумкова — відповідно 25% і 50%.

Нагадаємо, у вересні 31,1% українців готові були голосувати на президентських виборах за чинного президента Володимира Зеленського. За Порошенка - 13,3%.

У жовтні за підтримку Зеленського було 25,7% українців.

У листопаді 2021 року 21,8% українців проголосували б за чинного главу держави Володимира Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором).