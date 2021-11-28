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Правительство Израиля приняло решение временно закрыть границы для большинства иностранцев для того, чтобы предотвратить распространение штамма коронавируса Omicron. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Все, кто прибывает в Израиль, в том числе привитые против COVID-19 граждане страны будут обязаны придерживаться трехдневного карантина.

Пассажиров, прибывающих в страну, будут тестировать уже в аэропорту. Людям, у которых сделанный на третий день после въезда в Израиль ПЦР-тест окажется отрицательным, позволят прервать изоляцию. Срок пребывания на карантине для непривитых граждан Израиля составит семь дней.

Иностранцев, имеющих право на въезд в страну, для прохождения карантина будут размещать в специальном “коронавирусном” отеле.

Эти меры вступят в силу вечером воскресенья, 28 ноября.

В Израиле официально подтвержден один случай заражения штаммом коронавируса Omicron, еще семеро пациентов ожидают на результаты анализа.

Напомним, первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был обнаружен недавно в Ботсване. Согласно данным местной радиостанции SABC, речь идет о гражданине ПАР. Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм COVID-19 греческой буквой Omicron. Организация квалифицировала новый вариант как вызывающий беспокойство.
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