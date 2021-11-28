В Украине 11 областей, входящих в "красную" зону эпидемической опасности, имеют повышенный коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.

В среднем по Украине уровень заболеваемости COVID-19 составляет 555 на 100 тысяч населения, тогда как для “зеленой” зоны порог установлен на уровне до 75 на 100 тыс. населения. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации. Сейчас этот показатель превышает установленный уровень в 75 на 100 тыс. населения в более чем 7 раз.

При этом количество выявления новых случаев заражений COVID-19 существенно превышает норму (≤20% /<4%) в таких областях України:

Волынская — 21,4%;

Днепропетровская — 27,9%;

Донецка — 20,1%;

Житомирская — 24,9%;

Запорожская — 24,7%;

Киевская — 26,6%;

Николаевская — 33,1%;

Сумская — 27%;

Хмельницкая — 21,4%;

Черкасская — 21,5%;

Черниговская — 28,4%.

Сейчас в “красной” зоне находятся 19 регионов - Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская, Волынская, Черкасская, Винницкая области и город Киев.

По данным НАН Украины, в последние две недели эпидемия спадала по всем показателям. Падение заболеваемости наблюдается во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей.