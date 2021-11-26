В следующем году запланирована программа по полному закрытию очереди на жилье ветеранам АТО/ООС, внутренне перемещенными лицами. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Луганскую область 26 ноября.

«Почти 4 тысяч семей в следующем году должны быть обеспечены жильем за счет государства. Кроме того, уже в конце этого года должна приступить к работе Украинская финансовая жилищная компания, которая призвана аккумулировать средства и обеспечить по лизинговым схемам жилье для бюджетников, в том числе внутренне перемещенных лиц: учителей, врачей, военных», — отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, на эти нужды компанией будет привлечено около 20 млрд. грн. под государственные гарантии.