Обычно украинские туристы хотят отдыхать на курортах Средиземного, Красного моря, где вода чистая, воздух прозрачный, а цены — невысокие. Туры в Египет — возможность посетить новую страну, получить массу эмоций и впечатлений, насладиться достойным сервисом без ущерба для кошелька. Когда лучше всего ехать в Египет, какие памятники природы и культуры можно посмотреть в стране?

Погода в Египте

В Египте климат сухой, а самым холодным месяцем в году считается январь. Средняя температура зимой бывает примерно 19-20 градусов днем и 10-15 ночью, что уж точно не подходит для пляжного отдыха. В другие месяцы средняя температура достигает до 25 градусов. В целом, Египет — жаркая страна с сухим сильным ветром, который чаще всего дует в весенний период. Александрия — район, где выпадает много осадков, больше, чем в других местностях.

Исходя из всего этого, можно сделать вывод: ехать в Египет нужно осенью, ведь летом сильно жарко, температура достигает до 45 градусов. Сентябрь и октябрь — время наплыва туристов. Вода имеет температуру 20-26 градусов, что очень приятно для тела. Наиболее благоприятное время поездки — с ноября по март. Но следует помнить о сильных ветрах, которые бывают с ноября по март, и выбирать безветренные бухты. В любом случае, вам самим решать, когда отправляться в эту знойную страну и наслаждаться отдыхом.

Что интересного есть в Египте

У многих при разговоре о Египте в воображении возникают пирамиды. Это одни из известных памятников старины, которые хотят посетить туристы, увидеть своими глазами и ощутить их монументальное величие.

А вот и другие известные памятники, которые вы наверняка захотите увидеть:

Карнакский храм. Один из самых огромных храмов, какой только можно найти в этой стране. «Города мертвых». Недаром так называются, потому что именно здесь захоронены известные люди. Любители старинных гробниц непременно захотят побывать у места погребения самого Тутанхамона. Каирский археологический музей. Понравится не только археологам, но и обычным людям, которые хотят расширить свой кругозор. Луксорский храм. Известен тем, что вход охраняют две гигантские фигуры фараонов. Фаросский маяк. Это одно из Семи чудес света — обязательно стоит увидеть. Фаюмский лабиринт. Загадочное место, которое вернет вас в старинную эпоху своей незабываемой атмосферой.

Но прежде всего люди едут в Египет, чтобы отдохнуть у самого красивого моря, плавать под водой с маской, заниматься дайвингом. А в некоторых районах можно даже заниматься кайт-серфом.

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Есть возможность поехать в Египет очень дешево, если уже сейчас об этом позаботиться. Спланируйте отпуск, продумайте, когда вам лучше всего ехать и уже сейчас бронируйте отель, выбирайте подходящий из них по уровню. В этой стране многие фешенебельные отели по стоимости не такие дорогие, как гостиницы Европы. Поэтому у вас есть возможность отдохнуть с шиком.

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Если вы хотите побывать в Египте на новогодние праздники, то бронировать тур нужно заранее, так как на ноябрь-декабрь очень быстро распродаются места в отелях. В отличие от Хургады и Шарм-эль-Шейха, не такой популярный курорт Марса Алам еще имеет выбор отелей и туров с прямыми рейсами из Украины. Но и он скоро будет полностью забит туристами, так что лучше поспешить и забронировать понравившийся тур, пока есть, из чего выбирать.