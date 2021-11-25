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Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцины уменьшают риск передачи штамма коронавируса «Дельта» лишь примерно на 40%, что предполагает более серьезное отношение к карантинным ограничениям.

Об этом сообщает France24 со ссылкой на заявление ВОЗ, передает Укринформ.

Генеральный директор организации Тедрос Гебреисус заявил, что многие вакцинированные люди ошибочно полагают, что они находятся в безопасности и не должны соблюдать никаких ограничений.

«Вакцины спасают жизнь, но они не предотвращают передачу вируса. Исследования показывают, что до появления штамма «Дельта» вакцины уменьшали вероятность передачи вируса примерно на 60%. После появления «Дельты» эта цифра упала до 40%», – заявил он.

Глава ВОЗ добавил, что вакцины снижают риск летальных исходов и тяжелого течения болезни, однако после вакцинации все еще существует риск заразиться и заразить других. Он отметил, что это предполагает необходимость носить маску, соблюдать дистанцию, избегать столпотворений и встреч в непроветриваемых помещениях.

В то же время в ВОЗ отмечают, что эффективность вакцин от тяжелого течения болезни остается на уровне более 80%.

Об опасности штамма «Дельта» предупреждает также глава экспертной группы по противодействию COVID-19 при ООН Мария ван Керхове. В частности, она заявляла, что штамм «Дельта» постоянно мутирует, из-за чего его очень трудно отследить.

Напомним, европейский офис Всемирной организации здравоохранения рекомендует странам рассмотреть возможность введения обязательной вакцинации для всего населения.
ForUm

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