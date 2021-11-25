Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что степень социализации людей возвращается на допандемийный уровень, что угрожает распространением вируса на фоне приближающихся рождественских праздников, сообщает Интерфакс со ссылкой на The Guardian.

«Мы переживаем из-за ложного чувства безопасности, когда люди думают, что вакцинация положит конец пандемии и что люди, которые вакцинировались, не должны предпринимать других мер предосторожности», - цитирует The Guardian слова гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Гебрейесус отметил, что «вакцины спасают жизни, но не предотвращают полностью распространение вируса».

Согласно данным ВОЗ, на прошлой неделе более 60% всех заболеваний и смертей от COVID-19 зафиксировали в Европе.