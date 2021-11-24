В 2021 году Украина выйдет на сбор в 40 миллионов тонн кукурузы. Таких показателей в нашем государстве не было за всю историю страны. Эта культура обеспечит для нашего государства энергонезависимость, заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

«Следующий этап аграрной политики – это глубокая переработка ключевой культуры нашей страны. Это будет свой газ, свое топливо и свои качественные корма: и крахмал, и глюкоза, и аминокислоты, и десятки других позиций, которые обеспечат Украине добавленную стоимость в десятки миллиардов долларов. И это больше, чем у нас сегодня. Она в основе следующего этапа развития растениеводства», – отметил Лещенко.

По его словам, стратегия Минагрополитики состоит в том, что переработка будет освобождена от большого количества налогов. Она получит льготные условия в режиме инвестиционных нянь. И в последующие годы перерабатывающие будут получать наибольшую поддержку от государства. Сырьевой цикл в 100 млн удалось достичь в этом году. Далее задача – максимально создавать добавленную стоимость, подчеркнул министр.

Как акцентировал глава Минагрополитики, политика его ведомства в 2022 году будет сконцентрирована на обработке, животноводстве и расширении государственной поддержки с точки зрения прозрачных компенсационных механизмов.

Кроме того, по его словам, Украине сегодня важно уберечь урожаи кукурузы, ведь проблемы, связанные с засухой и изменением температур, все острее стоят не только на юге, но и в центральном регионе.

Решит эту проблему масштабная ирригационная реформа и возобновление орошения. Без этого Украина будет просто терять огромные массивы черноземов. Деградация земель, ветровая, водная эрозия, опустынивание земель – это то, что приведет к потере экономической активности. Для реализации реформы водохозяйственной отрасли будет создан национальный оператор, который будет управлять магистральными каналами, насосными станциями и будет формировать кооперативы водопользователей — малых и средних фермеров, которые смогут получать государственную компенсацию стоимости оборудования.