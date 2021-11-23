также в разделеРелигия
Митрополит УПЦ рассказал, на что ежедневно нужно обращать внимание православному человеку 5
В УПЦ почтили 86 годовщину со дня рождения Блаженнейшего Митрополита Владимира 9
Запорожская епархия УПЦ проведет фестиваль православной культуры 9
Сегодня состоится премьера фильма с участием духовенства УПЦ о том, почему украинцы стремительно вымирают 50
В РПЦ рассказали о важности признания в ООН нарушений прав верующих УПЦ 23
Митрополит УПЦ рассказал, что отдаляет человека от Бога 9
УПЦ издала книгу про Вилийскую икону Богородицы «Знамение» 21
На Закарпатье верующие УПЦ прошли 30 км ночным крестным ходом 57
На Кировоградщине освятили 2 новых храма УПЦ 11
В РПЦ не отрекаются от геев, которые прийдут покаяться 14
Предстоятель УПЦ рассказал о том, как понять, как мысль от Бога 13
Патриарх Кирилл рассказал, удастся ли преодолеть церковный раскол в Украине 23
На Киевщине Митрополит Онуфрий освятил новый храм УПЦ 52
В Киеве во время крестного хода погибла супруга священника УПЦ 34
Патриарх Кирилл считает, что Варфоломей находится под контролем неправославных политических сил 12
Священник УПЦ рассказал об ангелах, которые помогают на пути к Богу 8
На Ровенщине построят новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ 15
Митрополит Антоний рассказал о главном уроке от Архистратига Михаила 13

На Харьковщине в селе Коропово построят новый храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на izum.church.ua, митрополит Изюмский и Купянский Елисей совершил Литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в селе, где строится новая церковь.

После литургии митрополит архиерей заложил капсулу с частицей мощей в строящемся храме.

После закладки капсулы духовенство и верующие прошли крестным ходом на место, где с XVII века существовал Свято-Никольский мужской монастырь, разрушенный после Октябрьскоого переворота 1917 года. Здесь было совершено освящение часовни в честь Преображения Господня. 

Митрополит Елисей передал в дар общине села Коропово икону Божией Матери «Песчанская».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги