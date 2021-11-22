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На Кировоградщине в селе Семидубы освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святого Архистратига Михаила.

Фото: Кировоградская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox-kr.org.ua, чин освящения совершил митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф.

После освящения в новом храме была отслужена Божественная литургия.

Митрополит Иоасаф обратился поздравил всех присутствующих с событием в жизни общины, а также наградил орденом святого равноапостольного князя Владимира мецената строительства храма Владимира Гордиенко.

Освящение нового Свято-Михайловского храма в селе Водяное Компанеевского района совершил архиепископ Александрийский и Светловодский Боголеп. 

После литургии владыка поздравил всех с праздником и освящением храма, вручил церковные награды и грамоты благодетелям и активным прихожанам.
ForUm

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