На Кировоградщине в селе Семидубы освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святого Архистратига Михаила.
Фото: Кировоградская епархия
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox-kr.org.ua, чин освящения совершил митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф.
После освящения в новом храме была отслужена Божественная литургия.
Митрополит Иоасаф обратился поздравил всех присутствующих с событием в жизни общины, а также наградил орденом святого равноапостольного князя Владимира мецената строительства храма Владимира Гордиенко.
Освящение нового Свято-Михайловского храма в селе Водяное Компанеевского района совершил архиепископ Александрийский и Светловодский Боголеп.
После литургии владыка поздравил всех с праздником и освящением храма, вручил церковные награды и грамоты благодетелям и активным прихожанам.
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