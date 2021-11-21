Господь подготовил для человека невероятное, когда человек снова восстанет в величии, задуманном Богом.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал протоиерей Александр Клименко.

По словам священника, апостол Павел напоминает о том, что Ветхий Завет раскрыл понятие греха, а Новый Завет – тайну спасения.

«Живем в эпоху, когда достаточно просто сделать выбор, встать на колени и склониться перед Единственным, Который достоин поклонения, вдохновиться образом жизни Спасителя, о котором читаем в Святом Евангелии. Это уже будет первым шагом к спасению, которое является сердцевиной Нового Завета», – рассказал отец Александр.

Он отметил, что Господь подготовил для человека невероятное, чему удивляются даже ангелы, когда человек снова восстанет в величии, задуманном Богом.

«Господь во славе и чести придет во Втором Пришествии к тем, кто был верен Ему, кто приклонил свои колени, раскрыл невероятную глубину и ширину – ту, которую Он подготовил со дня создания Адама, но от которой отказались, и которая после Его спасительной жертвы снова ждет человека», – добавил священник.

Протоиерей Александр Клименко призвал в день памяти Собора Архистратига Михаила и прочих Сил Бесплотных «помнить о невероятном Эвересте и невероятной высоте, на которую предстоит подняться вместе с Господом, а ангелы пусть будут в помощь».