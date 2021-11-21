Дмитрий Сенниченко сам решил уйти в отставку с поста руководителя Фонда государственного имущества Украины. По меньшей мере, в этом уверен глава украинского правительства Денис Шмыгаль, передает 24 канал.

Он отдельно подчеркнул в ответе журналистам на вопрос о Сенниченко, что об увольнении того речи не шло. И "сенсационных вещей" в этой ситуации нет.

Украинские журналисты расспросили премьер-министра Дениса Шмыгаля по поводу ситуации с отставкой руководителя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко. Глава правительства Украины ответил, что:

По его мнению, соответствующие комментарии предоставит сам Сенниченко.

Но, правда, заявление об отставке действительно пошло в Верховную Раду, как этого требует закон.

"Здесь нет каких-либо увольнений и так далее. Это его личное решение. Оно связано с его личными мотивами, которые он озвучит. Мы с ним общались, он сказал: "Я готовлюсь, я озвучу". Сенсационных вещей нет", – подчеркнул Шмигаль.

Заметим, что и сам Дмитрий Сенниченко ранее говорил, что решил уйти в отставку самостоятельно, а с премьером у него отличные отношения. О заявлении об увольнении Сенниченко из ФГИ стало известно 18 ноября.