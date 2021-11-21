также в разделеПолитика
Резников уверен, что Россия не нападет на Украину 94
Турчинов прокомментировал провал операции по задержанию российских наемников 366
Резников: Вопрос вступления Украины в НАТО на повестке дня не стоит 23
Бен Ходжес не поддерживает создание американских военных баз в Украине 32
Расследование вагнергейта: Порошенко требует от Зеленского правды и наказания виновных 26
Экс-руководитель ГУР МО рассказал, кому отчитывается украинская разведка 30
Политолог Александр Потемкин предложил передать власть Медведчуку:" Он знает как спасти Украину" 45
КИУ проанализировал обещания из инаугурационной речи Зеленского 128
Колтунович: Разговоры об ограничительных мерах на украинско-белорусской границе – это популизм и двойные стандарты 34
ГФС расследует возможный вывод денег на ФОП нардепа Александры Устиновой в деле о неуплате в госбюджет 6,5 млн грн налоговых платежей 19
Санду отрицает тайные договоренности с Киевом по строительству украинских ГЭС на Днестре 44
НБУ: Выплата «тысячи Зеленского» не повлияет на инфляцию 11
Саакашвили согласился лечь в военный госпиталь в Гори 153
Посла Болгарии вызвали «на ковер» в МИД Украины 46
МИД Украины обеспокоен состоянием здоровья Саакашвили 40
Зеленский назначил временного руководителя Закарпатья 14
Президент Болгарии: Крым – российский, санкции – неэффективны 62
Глава Закарпатской ОГА и его замы подали в отставку 24

Дмитрий Сенниченко сам решил уйти в отставку с поста руководителя Фонда государственного имущества Украины. По меньшей мере, в этом уверен глава украинского правительства Денис Шмыгаль, передает 24 канал.

Он отдельно подчеркнул в ответе журналистам на вопрос о Сенниченко, что об увольнении того речи не шло. И "сенсационных вещей" в этой ситуации нет.

Украинские журналисты расспросили премьер-министра Дениса Шмыгаля по поводу ситуации с отставкой руководителя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко. Глава правительства Украины ответил, что:

По его мнению, соответствующие комментарии предоставит сам Сенниченко.

Но, правда, заявление об отставке действительно пошло в Верховную Раду, как этого требует закон.

"Здесь нет каких-либо увольнений и так далее. Это его личное решение. Оно связано с его личными мотивами, которые он озвучит. Мы с ним общались, он сказал: "Я готовлюсь, я озвучу". Сенсационных вещей нет", – подчеркнул Шмигаль.

Заметим, что и сам Дмитрий Сенниченко ранее говорил, что решил уйти в отставку самостоятельно, а с премьером у него отличные отношения. О заявлении об увольнении Сенниченко из ФГИ стало известно 18 ноября.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги