На Львовщине в Бориславе почти 200 недель волонтеры и прихожане Свято-Покровского храма УПЦ кормят нуждающихся, пенсионеров и бездомных.

Фото: pravlife.org

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, о социальном служении в Бориславе рассказал глава Миссионерского отдела Львовской епархии протоиерей Дионисий Буренко.

По словам священника, на первое бесплатное кормление пришел лишь один человек, хотя еда из нескольких блюд была приготовлена в большом количестве. «Впоследствии о доброй инициативе прихожан Покровского храма через «сарафанное радио» узнали другие люди, оказавшиеся в затруднительном положении: через две недели пришли 12 человек, через месяц – 30. Теперь каждое воскресенье за бесплатным обедом обращаются 55-65 человек», - сказал отец Дионисий.

Он отметил, что на помощь православным волонтерам из Борислава приходят не только неравнодушные люди, «к благотворительному кормлению присоединяется даже местный малый и средний бизнес: например, местный ресторан, в котором не только помогают волонтерам продуктами, но даже сами готовят горячие обеды для нуждающихся».

Протоиерей Дионисий Буренко отметил, что цель деятельности проста – напомнить людям, что Бог есть. «Мы никого не принуждаем идти в Церковь. Мы просто стремимся делать добрые дела без вознаграждения за это. Я не знаю, станет ли такое деяние дорогой в храм для человека. Среди нас есть люди, которые раньше получали благотворительную помощь, а теперь уже сами помогают нам. Это говорит о том, что движемся в верном направлении. Мы помогли человеку, который оказался в беде, а теперь уже этот человек приходит на помощь другим нуждающимся», – говорит глава Миссионерского отдела епархии.

По его словам, кроме бесплатных обедов для нуждающихся Покровский храм заботится о духовной пище для всех, кто желает услышать и понять слово Божие.

«Для этого регулярно выпускается бесплатная газета «Слово Веры». Почтальоны разносят газету всем: и верующим, и неверующим. У нашей газеты нет какой-то одной темы, она просто и понятно написана. Обычному человеку трудно понять все специфические богословские термины, а он хочет осознать, возможно получить слова утешения, слова поддержки, учения. Разъясняем, делимся опытом, поясняем», – рассказывает отец Дионисий об этом направлении духовного окормления.

Кроме того, священник ведет радиопрограмму «Божия нивка» для детей города, где рассказывает понятным языком о Ветхом и Новом Завете.

«Уже 8 месяцев еженедельно записывается православная программа на радио для детей. Она состоит из 2-х частей: нравственно-поучительная. Разбираем какие-либо заповеди, добродетели, молитву «Отче наш» и прочее, а после этого пытаемся завершить все интересной историей. Это рассказы Сухомлинского или других современных авторов. Радио – это не общение лицом к лицу, поэтому не были уверены, что слушателям интересно то, о чем рассказываем, но редакторы сказали, что наша программа пользуется популярностью, количество слушателей растет и просили продолжать», – подытожил клирик Покровского храма.