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На доставку товаров из Китая в ноябре и декабре придется закладывать больше времени в связи с началом пикового сезона перевозок. В логистической компании Meest China предупредили, что в этот период возможны как задержки по срокам грузовых авиаперевозок, так и повышение тарифов на них из-за нехватки мест в самолетах.

Тем, кто хотят подарки к Новому году, заказы лучше сделать не позднее первых чисел декабря либо уже платить по спецтарифам, пишет UBR.ua.

В ближайшее время на распродажах, приуроченных к Черной пятнице, многие товары из ассортимента китайских сайтов можно будет купить еще дешевле обычного.

Это, в свою очередь, повлечет нагрузку на логистику, в том числе и в направлении Украины. В то время как стоимость товаров расти не будет, может возникнуть заминка в сроках доставки по причине того, что в самолетах не хватает мест и растет стоимость фрахта в них.

"Логистические компании тоже вынуждены немного повышать цены. Поэтому при выборе быстрых способов доставки, если вы хотите получить товар "под елочку", то в идеале он должен быть уже отправлен до первых чисел декабря", – комментирует UBR.ua основатель компании "Укр-Китай Communication" и акционер компании Meest China Вячеслав Лысенко.

Обычно, по словам Лысенко, предновогодние задержки начинаются в ноябре и заканчиваются в начале января. Это касается и доставок по Украине, поскольку оборот посылок в этот период возрастает в несколько раз.

"Если наша авиадоставка обычно занимает 10 дней, то сейчас посылки по этому маршруту едут 15-16 дней, отдельные отправки могут ехать еще дольше. Все связано с нехваткой мест в самолетах, ростом спроса без наличия в достаточном количестве предложений", – добавляет финансовый директор Meest China Ольга Бафоева.

Она также уточняет, что часто, даже если такие предложения на перевозку грузов из Китая сейчас и есть, то в некоторых случаях почтовым сервисам они обходятся дороже на 50-70%, чем обычные тарифы на фрахт. Поэтому в Meest China на изменения отреагировали запуском дополнительного типа авиадоставки за 10 дней из Китая. Но тариф будет выше.

"Мы запускаем спецавиадоставку за 10-11 дней по тарифу $20 за килограмм. И мы уверены, что спрос на такую доставку будет, особенно перед новогодними праздниками, потому что в такой сезон клиенты готовы "летать" по любому тарифу, лишь бы груз доехал", – комментирует Лысенко.

Свой отпечаток на тарифы наложила и "ковидная" действительность: нехватка рейсов, мест на них и вытекающая из этого конкуренция. Итого, говорят в Meest China, с ростом стоимости товара клиент вряд ли столкнется, поскольку распродаж будет много. Но вот закладывать время и бюджет на доставку придется больше обычного.
ForUm

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