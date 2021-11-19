19 ноября 2021 года можно будет наблюдать частичное лунное затмение, самое длительное за последние 580 лет.

В последний раз такое небесное явление видели в 1440 году.

Затмение, которое еще называют Кровавым месяцем, начнется в 11:02 по киевскому времени. Увидеть его можно в США и Канаде, частично в Южной Америке, Азии и Австралии, сообщает Украинская правда. Жизнь со ссылкой на The New York Times.

Месячное затмение будет продолжаться более шести часов. Земная тень будет постепенно покрывать видимую лунную поверхность, а затем отступать.

Темнеть Луна будет медленно, тень будет «ползти» по ее поверхности в течение примерно часа.

Через несколько часов Луна будет иметь ржаво-янтарный оттенок, похожий на цвета заката.

В тени Земли окажется 99% Луны.

Цвета являются результатом того же эффекта, который придает закату на Земле оттенки розового, красного и пурпурного. Процесс называется рассеянием Релея.

В обычную ночь солнечный свет отражается от поверхности Луны, и она светится белым цветом на ночном небе.

Но во время затемнения солнечный свет проходит сквозь край атмосферы Земли и проецирует цвета заката на лунную поверхность.

Лунные затмения происходят примерно два раза в год, когда Земля находится между луной и солнцем – например, в мае 2021 года также было полное лунное затмение. Но обычно они длятся недолго.

Последнее самое медленное затмение века произошло в 2018 году и длилось 1 час 43 минуты.

Следующее затмение ожидается 15 мая 2022 года. Во время него луна будет полностью погружена в тень Земли на 5 часов.