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Верховная Рада приняла закон №5219 «О критической инфраструктуре» во втором чтении и в целом.

Как сообщается на сайте парламента, закон определяет правовые и организационные основы создания и функционирования критической инфраструктуры и является частью законодательства Украины в сфере национальной безопасности.

Законом предусмотрено:

создать уполномоченный орган в сфере защиты критической инфраструктуры - центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере защиты критической инфраструктуры, осуществляет функциональное управление национальной системой защиты критической инфраструктуры, обеспечивает координацию деятельности министерств и операторов критической инфраструктуры по обеспечению стойкости и защиты объектов критической инфраструктуры;

производить независимую внешнюю оценку деятельности уполномоченного органа путем проведения Счетной палатой ежегодного внешнего аудита его деятельности. Независимая внешняя оценка деятельности системы защиты критической инфраструктуры осуществляется раз в три года Счетной палатой в определенном ею порядке из международных стандартов оценки;

определить полномочия органов власти в области защиты критической инфраструктуры;

источником финансового обеспечения работ и мероприятий по обеспечению защиты критической инфраструктуры определить средства государственного и местных бюджетов, собственные средства хозяйствующих субъектов, кредиты банков, средства международной технической помощи и другие источники, не запрещенные законодательством;

включить в основные функции Национальной гвардии Украины охрану объектов критической инфраструктуры, перечень которых определяется Кабинетом министров;

дополнить перечень видов обязательного страхования страхованием риска финансовых потерь, вызванных кризисной ситуацией на объекте критической инфраструктуры, отнесенном к Перечню, утверждаемому Кабинетом Министров Украины в соответствии с Законом Украины «О критической инфраструктуре» со вступлением в силу соответствующего положения через 3 года со дня вступление в силу соответствующего закона.

Закон предусматривает парламентский контроль в области защиты критической инфраструктуры. Контроль соблюдения законодательства при осуществлении мер по обеспечению в сфере защиты критической инфраструктуры осуществляется Верховной Радой Украины в порядке, определенном Конституцией Украины.

Документ также предусматривает общественный надзор в сфере защиты критической инфраструктуры.

Право общественного надзора реализуется гражданами Украины через общественные объединения, членами которых они являются, через депутатов местных советов, лично путем обращения к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека или государственным органам в порядке, установленном Конституцией Украины.

Согласно Закону доступ к информации в сфере защиты критической инфраструктуры для реализации общественного надзора осуществляется в порядке, предусмотренном Законом Украины «О доступе к публичной информации», и может быть ограничен исключительно законом «О государственной тайне».
ForUm

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