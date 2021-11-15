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На Сумщине в Ахтырке священники и верующие Украинской Православной Церкви обвезли вокруг города
чудотворную Ахтырскую икону Пресвятой Богородицы.

Фото: Сумская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на portal-pravoslavie.sumy.ua, крестный ход со святыней Слобожанского края совершен по благословению митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в городе из-за распространения COVID-19.

Молитвенный объезд состоялся после молебна о прекращении распространения вредоносного поветрия в Покровском кафедральном соборе. Священники с чудотворным образом Божией Матери также посетили храмы города.

Особая молитва к Пресвятой Богородице была вознесена возле больницы, где проходят лечение заболевшие коронавирусом.
ForUm

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