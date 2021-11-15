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СБУ разоблачила новые сети по изготовлению и продаже фейковых COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Их противоправная деятельность остановлена ​​в Киеве, Львовской и Ривненской областях. В общей сложности злоумышленники «обслужили» более 10 тысяч человек, сообщил пресс-центр ведомства.

В Киеве более полугода действовали 3 объединенных в сеть центра по изготовлению поддельных медицинских документов о вакцинации от COVID-19 и справок о результатах ПЦР-тестов.

Установлено, что сеть была организована гражданином одной из европейских стран. Он привлек к противоправной деятельности:

  • владельцев украинских туристических агентств, пополнявших «клиентскую базу»;
  • врачей, вносивших недостоверные сведения о вакцинации в медицинские базы данных;
  • граждан Украины, изготовлявших поддельные документы.

Массовое «производство» подделок имело широкий спектр «услуг». Кроме внутренних и международных сертификатов о вакцинации от COVID-19, злоумышленники изготавливали поддельные COVID-документы, якобы выданные государственными органами и медицинскими учреждениями других государств.

«Клиентская база» злоумышленников насчитывала 6 тысяч человек. Свои «заказы» они выполняли для жителей практически всех регионов Украины, в том числе и для жителей временно оккупированных территорий Украины, граждан РФ и других государств.

По данным следствия, большинство подделок – это справки об отрицательном ПЦР-тесте, стоимость которых составила в среднем 700-800 грн. Международное свидетельство о вакцинации стоило 3 тыс. грн, а внесение сведений о вакцинации в базы данных без ее проведения - 10 тысяч грн.

По предварительным подсчетам, за время существования схемы злоумышленники заработали почти 10 миллионов гривен.

Правоохранительным органам известны конкретные случаи внесения в базы данных недостоверной информации относительно невакцинированных граждан. Такая информация будет удалена.

В настоящее время иностранец, организатор схемы, задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Его подельникам также готовятся подозрения.

Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к схеме лиц, в том числе «клиентов» для привлечения их к ответственности.

Во Львовской области СБУ разоблачила международную группу лиц на масштабных махинациях с данными о вакцинации от COVID-19.

Правоохранители установили, что один из организаторов схемы координировал действия злоумышленников, находясь на территории одной из соседних европейских стран.

По данным следствия, жители Львова и области подделывали документы о вакцинации в течение 4 месяцев. Они привлекли к этому медработников, которые вносили персональные данные «клиентов» в электронную систему здравоохранения «eHealth».

Стоимость поддельного международного COVID-сертификата составляла 250€, внутреннего – 1800-2000 гривен.

Ежедневно дельцы производили по 10-15 подделок и «зарабатывали» на этом более полумиллиона гривен ежемесячно.

COVID-махинации в Ривненской области, по материалам следствия, организовали двое жителей г. Дубно, которые не имели никакого отношения к медицине. Злоумышленники изготовляли поддельные документы с использованием настоящих реквизитов лицензированных врачей и медицинских учреждений Украины.

«Клиентов» искали через специально созданные группы в одной из популярных социальных сетей, а готовые «медицинские документы» посылали заказчикам через почтовые сервисы во все регионы Украины.

Стоимость подделки колебалась от 3 до 4 тысяч гривен в зависимости от срочности ее изготовления. После сверки данных «заказчики» переводили оговоренную сумму на банковские карты злоумышленников.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка, сбыт или использование документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по выявлению всех причастных к схеме лиц.
ForUm

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