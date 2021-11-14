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Христос пришел в этот мир, чтобы очистить человека от грехов, которые не дают достигнуть единения с Богом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Львовской епархии, об этом сказал в своем слове митрополит Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров), комментируя Евангельское чудо об изгнании бесов из одержимого человека и гибели огромного стада свиней.

«Этот евангельский рассказ настолько полюбился святым отцам, что в течение церковного года за богослужением мы слышим его 5 раз - как никакой другой. Наверное, отцы, работавшие над календарем богослужебных чтений, считали, что этот рассказ сообщает нам о чем-то очень важном и полезном. Чудеса Господни говорили о том, что в служении Иисуса Христа открывается новая эпоха - эпоха Царства Божьего, когда Господь будет руководить в преображенном Им мире. Когда это Царство наступит в полной мере, во вселенной будут господствовать совсем другие законы мироздания. И вот эта новая реальность, которая раскроется в будущем, немного открывается нам, как отблеск солнечного луча, в служении Христа», - отметил митрополит Филарет.

Владыка напомнил, апостол Лука пишет, что, встретив бесноватого, Христос велел бесам выйти из него, а «бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло» (Лк. 8, 33).

Митрополит Филарет объяснил, что при прочтении данного отрывка непонятно, зачем Спаситель погубил целое свиное стадо и важно понять, почему евангелисты используют этот мотив.

«Современный проповедник, исследователь Священного Писания, протоиерей Константин Пархоменко в своей книге «Чудеса Христовы» приводит на этот счёт интересную мысль: «Вода, в понимании иудеев, являлась местом исконного обитания бесов. Там живет чудовище – левиафан, он же древний змей, дракон». И вот здесь, в этом рассказе, бесы изгоняются из нашего мира и уходят в море, родственную им стихию.

Вспомним и то, что свиньи рассматривались религиозным иудейским сознанием как нечистые существа, оскверняющие землю уже одним своим присутствием. В этой истории Христос очищает от сатанинской нечистоты бесноватых, а также землю освобождает от нечистоты и бесовщины», - сказал владыка.

Он подчеркнул, что уничтожение стада свиней ради очищения бесноватого в аллегоричной форме объясняет, что «Христос пришел в этот мир, чтобы очистить человека от всякой грязи, которая тянет его вниз, не давая подняться по лестнице духовного роста к единению с Богом».

 
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