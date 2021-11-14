Взаимосвязь увеличения масштабов потребления и производства товаров — философский парадокс. С одной стороны, спрос рождает предложение, с другой — производители искусственно стимулируют спрос. Маркетологи манипулируют покупателями и создают иллюзию необходимости новой пары джинсов или смартфона. Хотя они у нас уже есть. Все это осталось бы в области этики или социальной психологии, если бы перепроизводство не приводило к истощению природных ресурсов и загрязнению окружающей среды. Каких масштабов уже достигла проблема, и кто все же виноват — в материале РБК-Украина.

Последствия чрезмерного потребления

Излишнее производство требует вовлечения большего количества ресурсов. Это приводит к более быстрому истощению запасов и загрязнению почвы, воды и воздуха. Свой отпечаток оставляет каждый этап жизненного цикла любого товара, будь то пакет молока, хлопковая футболка или автомобиль. Чем больше объемы производства, тем сильнее совокупная нагрузка на природу.

С перепроизводством напрямую связано и растущее количество отходов. Например, только с 2000 по 2015 год объем массового производства одежды во всем мире удвоился.

Более того, мы стали в три раза реже надевать каждую вещь, прежде чем ее выбросить. Количество "модных" отходов сегодня оценивается в 90 млн тонн текстиля в год, причем на свалку попадает и новая одежда, и та, которую никто так и не купил. Многие бренды, особенно класса люкс, скорее уничтожат свою продукцию, чем позволят ей оказаться у потребителя по более низкой цене.

Есть и другие примеры. В разное время компания Nike, немецкое подразделение Amazon, швейцарский производитель часов Richemont (среди его брендов Cartier и Piaget), французский модный дом Céline были замечены в уничтожении нераспроданных товаров. Бренды попросту выбрасывали вещи, вместо того чтобы давать им вторую жизнь или отправить на переработку.

Торговые сети возвращают производителям нереализованные продукты, утилизация которых наносит вред окружающей среде. Мы выбрасываем купленный про запас йогурт, у которого закончился срок годности, или хлеб, который покрылся плесенью, потому что его так и не съели.

Чтобы оценить количество еды, которая ежегодно отправляется на свалку из магазинов, ресторанов, холодильников, эксперты ООН предлагают представить 23 млн под завязку загруженных 40-тонных грузовиков. Если объединить их в цепочку, то её длины хватило бы, чтобы 7 раз обернуть Землю. При этом до 10% мировых выбросов парниковых газов связаны с неиспользованными самими потребителями продуктами.

"Таким образом, мы имеем общество чрезмерного потребления, где покупатели делают выбор не рационально, а руководствуясь разнообразием предложенных вариантов. Чем больше товаров вокруг и чем убедительнее маркетологи, тем сильнее наше желание обладать всеми этими прекрасными новыми вещами, в которых, по сути, нет необходимости. Мы перестаем думать о целесообразности покупок, а доверяем рекламным обещаниям о том, что какой-то товар сделает нашу жизнь лучше. Маркетинговые войны за внимание и кошелёк покупателей приводят к тому, что производители решают за нас, какие вещи и в каком количестве сделают нас счастливыми", — к такому выводу пришли эксперты в рамках панельной дискуссии "Украинская экологичная agenda", организатором которой выступила общественная платформа Bezzayve.

Проблема в том, что за всем этим скрывается по-настоящему важный вопрос: как остановить этот снежный ком, чтобы защитить планету?

Как государственная политика может повлиять на чрезмерное производство

"Все больше людей в разных странах, и Украина — не исключение, задумываются о будущем планеты и вносят посильный вклад в сохранение природных ресурсов: сортируют мусор, отказываются от одноразовых и лишних вещей, придерживаются минимализма в образе жизни. Наше государство пока остаётся пассивным наблюдателям в этом процессе и не способствует переходу большего числа людей и компаний к устойчивым моделям поведения. Хотя как раз у государства есть для этого все инструменты. Ему под силу создавать такие условия, когда единственно возможными становятся только рациональные модели и производства, и потребления", — считает Яна Червинская, спикер общественной платформы Bezzayve, которая поддерживает инициативы, направленные на популяризацию и применение принципов устойчивого развития в разных сферах.

Украина заметно отстает от мировых тенденций в вопросах рационального потребления. Но, с другой стороны, это позволяет нам проанализировать и разработать свой план эффективного перехода к циркулярной экономике, основанный на лучших мировых практиках.

По мнению экспертов панельной дискуссии, Украине необходима качественная законодательная почва и хорошим примером в этом вопросе может стать принятый в ЕС в 2020 году программный документ New Consumer Agenda. Он определяет политику ЕС в отношении ответственного производства, включая сферу услуг, и потребления. В этой повестке дня упор сделан на 5 приоритетных областей, среди них — "зеленые" преобразования, цифровая трансформация и международное сотрудничество.

Go Green

Цель "зеленых" преобразований — обеспечить людям доступ к экологически чистым продуктам и полной информации, которая помогает делать осознанный выбор. В этой области регуляторы ЕС работают с бизнесом, чтобы поощрять его переходить на устойчивую модель развития.

Например, компании, которые ведут ответственный бизнес, заносятся в "зеленые" списки и получают налоговые преференции, а недобросовестные производители попадают в черные списки. Все они становятся достоянием общественности, что позволяет потребителю, у которого есть запрос на осознанность, сделать правильные выводы.

Цифровая трансформация

В рамках цифровой трансформации усилия направлены на борьбу с недобросовестными интернет-практиками, которые манипулируют пользователями, вводят потребителей в заблуждение и не дают им сделать рациональный выбор. Речь идет о скрытой рекламе и так называемых темных схемах, когда создатели сайтов незаметно вынуждают пользователя купить что‑то, что он не планировал, или препятствуют поведению, которое невыгодно для компании. Например, делают кнопку "Оформить подписку" большой и яркой, а кнопку "Отписаться" — маленькой и бледной. Или украдкой добавляют товар в корзину, скажем, расширенную гарантию вместе со смартфоном, которую приходится удалять из списка покупок вручную.

Международное сотрудничество

Международное сотрудничество в сфере ответственного производства и потребления важно, потому что движение товаров и услуг выходит за пределы национальных границ. ЕС планирует взаимодействовать с разными странами мира. Например, разработать с Китаем план действий по повышению безопасности товаров, которые продаются через интернет.

Ценность New Consumer Agenda в том, чтобы на всех уровнях (ЕС, государства и международного партнерства) создать условия, в которых будут защищаться права каждого потребителя. Сегодня это также право на доступ к достоверной и исчерпывающей информации о производителях, товарах и условиях их производства, которые помогут потребителю сделать осознанный выбор в пользу безопасных и для него лично, и для окружающей среды привычек.

Так в ЕС формируют среду, в которой будет легче переходить к осознанному потреблению. Исходя из принятых норм, каждому европейцу станет проще вносить свой вклад в сохранение планеты. Теперь покупатель понимает, сколько природных ресурсов тратит производитель, какое воздействие оказывает на окружающую среду и какие шаги предпринимает, чтобы снизить эту нагрузку.

Приняв аналогичною резолюцию в Украине, мы сделаем первый важный шаг на пути к формированию общества ответственного потребления и постепенной трансформации в сторону циркулярной экономики. Именно законодательная инициатива позволяет обеспечить переход не только отдельных людей, но и предприятий, и целых отраслей к устойчивому развитию и внедрению рациональных моделей ответственного производства.