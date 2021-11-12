Безопасная поисковая система, очки виртуальной реальности и сотовый телефон Samsung были названы журналом Time лучшими изобретениями 2021 года.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Time.
В ежегодном перечне – несколько десятков гаджетов, технологий и изобретений, разделенных по соответствующим категориям.
В раздел «Приложения и софт» авторы журнала добавили безопасную поисковую систему без рекламы Neeva, приложение тревожной кнопки Subdial и интерактивную карту MTA Live Subway Map.
В разделе VR и AR оказались очки виртуальной реальности Lenovo ThinkReality A3 Smart и Qualcomm Snapdragon XR2.
Среди бытовой электроники лучшими гаджетами оказались фотоаппарат Paper Shoot Camera, раскладной смартфон Samsung Galaxy Z Flip3, ноутбук Framework Laptop, умная селфи-палка Vecnos IQUI и смарт очки JLab JBuds Frames.
К лучшим изобретениям в области здравоохранения отнесли вакцины от болезни COVID-19, а также от малярии.
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