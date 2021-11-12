также в разделеОбщество
Украине обещают туманные выходные
УЗ увеличит количество поездов в Буковель и переименует станцию «Татаров» 3
С судовладельца танкера «Delfi» взыскали $16 тысяч 9
Испания с 15 ноября открыта для вакцинированных украинцев 11
Экс-министру энергетики вручили подозрение в контрабанде угля из ОРДЛО 33
Тротиловое варенье: Из Крыма в Украину пытались провезти взрывчатку 23
СБУ обнародовала часть показаний Куликовского о пытках в «Изоляции» 1418
Украина определила 10 участков возможного подхода мигрантов из Беларуси 18
СБУ не пустила в украинское небо самолет подсанкционного нардепа, летевшего из Европы в РФ 129
В Бахмуте задержали экс-руководительницу «отдела кадров» группировки «Оплот» 89
В Крыму арестовали адвоката украинских политзаключенных 25
В Украине несколько уменьшилось число новых случаев COVID-19 35
11 ноября. Картина дня 25
Украине обещают короткое потепление 85
Глава МВД потребовал 17 млрд на строительство «интеллектуальной границы» 155
Из Украины выдворили «авторитета» из списка СНБО 34
Леросу не будут избирать меру пресечения 21
Тысячи военных и авиация: Украина усиливает границу с Беларусью 33

Служба безопасности Украины системно отслеживает и разоблачает преступления, связанные с подделкой COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Только за минувшие сутки заблокированы преступные семи в Киеве, Харькове и Ивано-Франковске. В общей сложности злоумышленники изготовляли по несколько сотен подделок ежедневно, а их «прибыль» составляла миллионы гривен, сообщил пресс-центр ведомства.

Сотрудники СБУ разоблачили в столице масштабную схему по подделке сертификатов о вакцинации и результатов ПЦР-тестирования.

Изготовление поддельных документов организовали трое жителей Киевщины. Злоумышленники запустили целую «типографию», которая ежедневно производила до 20 подделок. Под «офис» они арендовали 2 квартиры в Киеве.

Схема просуществовала почти год. По предварительным подсчетам, ее месячные обороты достигали 3 млн грн.

По данным следствия, дельцы искали «клиентов» через специально созданный телеграмм-канал. После получения заявки они вносили в «документ» персональные данные и публиковали фальшивку. Готовые заказы посылали через популярные почтовые сервисы.

Для придания подделкам достоверного вида злоумышленники наносили на них QR-код, который после считывания переводил на фиктивный сайт медицинского учреждения.

Стоимость фейкового ПЦР-теста составила 750 гривен, а сертификата о вакцинации – 4500 гривен.

В ходе обысков, проведенных по адресам расположения подпольной типографии и проживания злоумышленников, обнаружено и изъято:

  • компьютеры и оргтехнику для печати подделок с доказательствами противоправной деятельности;
  • печати и штампы медицинских учреждений;
  • бланки строгой отчетности медицинских учреждений;
  • миллион гривен наличными.

Разоблачение схемы проводили сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области.

В Харьковской области СБУ разоблачила турагентство, которое производило фейковые ПЦР-тесты как «бонус» в путевку.

Служба безопасности Украины разоблачила очередную схему подделки результатов ПЦР-тестов в Харьковской области. Злоумышленники подделывали результаты исследований, в том числе и QR-коды.

По материалам следствия, организовали сделку владельцы туристических агентств, предоставлявших услуги по оформлению документов для выезда за границу. «Бонусным» предложением дельцов были готовы ПЦР-тесты с «негативным» результатом. За такой популярной услугой к ним обращались даже клиенты из других турагентств.

Фальсифицированные документы использовались для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для ухода от обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину.

Пока известно, что противоправная схема существовала с начала 2021 года. Справку дельцы производили в течение суток, а ее стоимость составляла 500 гривен. Ежемесячно издавалось по несколько сот таких подделок без проведения обследования пациента и отбора материалов для исследования. Инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования.

В ходе проведенных следственных действий правоохранители обнаружили подготовленные к выдаче сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов и документации, подтверждающие незаконную деятельность.

На Прикарпатье СБУ разоблачила владельца сети турагентств, массово изготовлявшего фейковые ПЦР-тесты.

По информации СБУ, владелец трех туристических агентств из Ивано-Франковска обеспечивал своих клиентов полным пакетом документов, необходимых для выезда за границу, в том числе и фейковыми справками о негативном результате ПЦР-тестирования на COVID-19.

Для получения теста путешественникам не нужно было посещать лаборатории, а лишь дополнительно заплатить почти 500 гривен.

По данным следствия, злоумышленник производил справки на бланках двух общеукраинских медицинских лабораторий. «Удостоверял» фальшивки сканированными печатями медучреждений и врачей.

Для достоверности он создал фейковый сайт, имитирующий страницу известной медицинской лаборатории. После перехода по QR-коду, сканированному с фальшивки, на «сайте» можно было увидеть результаты «своего тестирования» на официальном бланке медицинского учреждения.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили поддельные справки с отрицательными результатами ПЦР-тестов, черновые записи и банковские карточки, через которые происходил расчет и другие доказательства противоправных действий.

По всем выявленным фактам совершения преступлений злоумышленникам объявлены подозрения.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось Управлением СБ Украины в Днепропетровской, Харьковской и Ивано-Франковской областях при координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги