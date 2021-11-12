Служба безопасности Украины системно отслеживает и разоблачает преступления, связанные с подделкой COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Только за минувшие сутки заблокированы преступные семи в Киеве, Харькове и Ивано-Франковске. В общей сложности злоумышленники изготовляли по несколько сотен подделок ежедневно, а их «прибыль» составляла миллионы гривен, сообщил пресс-центр ведомства.

Сотрудники СБУ разоблачили в столице масштабную схему по подделке сертификатов о вакцинации и результатов ПЦР-тестирования.

Изготовление поддельных документов организовали трое жителей Киевщины. Злоумышленники запустили целую «типографию», которая ежедневно производила до 20 подделок. Под «офис» они арендовали 2 квартиры в Киеве.

Схема просуществовала почти год. По предварительным подсчетам, ее месячные обороты достигали 3 млн грн.

По данным следствия, дельцы искали «клиентов» через специально созданный телеграмм-канал. После получения заявки они вносили в «документ» персональные данные и публиковали фальшивку. Готовые заказы посылали через популярные почтовые сервисы.

Для придания подделкам достоверного вида злоумышленники наносили на них QR-код, который после считывания переводил на фиктивный сайт медицинского учреждения.

Стоимость фейкового ПЦР-теста составила 750 гривен, а сертификата о вакцинации – 4500 гривен.

В ходе обысков, проведенных по адресам расположения подпольной типографии и проживания злоумышленников, обнаружено и изъято:

компьютеры и оргтехнику для печати подделок с доказательствами противоправной деятельности;

печати и штампы медицинских учреждений;

бланки строгой отчетности медицинских учреждений;

миллион гривен наличными.

Разоблачение схемы проводили сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области.

В Харьковской области СБУ разоблачила турагентство, которое производило фейковые ПЦР-тесты как «бонус» в путевку.

Служба безопасности Украины разоблачила очередную схему подделки результатов ПЦР-тестов в Харьковской области. Злоумышленники подделывали результаты исследований, в том числе и QR-коды.

По материалам следствия, организовали сделку владельцы туристических агентств, предоставлявших услуги по оформлению документов для выезда за границу. «Бонусным» предложением дельцов были готовы ПЦР-тесты с «негативным» результатом. За такой популярной услугой к ним обращались даже клиенты из других турагентств.

Фальсифицированные документы использовались для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для ухода от обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину.

Пока известно, что противоправная схема существовала с начала 2021 года. Справку дельцы производили в течение суток, а ее стоимость составляла 500 гривен. Ежемесячно издавалось по несколько сот таких подделок без проведения обследования пациента и отбора материалов для исследования. Инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования.

В ходе проведенных следственных действий правоохранители обнаружили подготовленные к выдаче сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов и документации, подтверждающие незаконную деятельность.

На Прикарпатье СБУ разоблачила владельца сети турагентств, массово изготовлявшего фейковые ПЦР-тесты.

По информации СБУ, владелец трех туристических агентств из Ивано-Франковска обеспечивал своих клиентов полным пакетом документов, необходимых для выезда за границу, в том числе и фейковыми справками о негативном результате ПЦР-тестирования на COVID-19.

Для получения теста путешественникам не нужно было посещать лаборатории, а лишь дополнительно заплатить почти 500 гривен.

По данным следствия, злоумышленник производил справки на бланках двух общеукраинских медицинских лабораторий. «Удостоверял» фальшивки сканированными печатями медучреждений и врачей.

Для достоверности он создал фейковый сайт, имитирующий страницу известной медицинской лаборатории. После перехода по QR-коду, сканированному с фальшивки, на «сайте» можно было увидеть результаты «своего тестирования» на официальном бланке медицинского учреждения.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили поддельные справки с отрицательными результатами ПЦР-тестов, черновые записи и банковские карточки, через которые происходил расчет и другие доказательства противоправных действий.

По всем выявленным фактам совершения преступлений злоумышленникам объявлены подозрения.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось Управлением СБ Украины в Днепропетровской, Харьковской и Ивано-Франковской областях при координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.