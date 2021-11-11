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Украинская Православная Церковь инициировала благотворительный сбор подарков для сирот и детей из социально незащищенных групп населения.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм Социального отдела, Украинская Православная Церковь приглашает верующих принять участие в традиционной благотворительной акции, приуроченной ко Дню святителя Николая.

«Приближается замечательный зимний праздник, который с нетерпением ждут все дети – праздник Святителя Николая Чудотворца. К этому празднику все дети надеются получить подарки. В это нелегкое для Украины время нужно как никогда быть сплоченными и поддерживать друг друга, прежде всего наших детей. Миссия не первый год проводит благотворительную акцию, целью которой является поддержка детей из детских домов, детей из малообеспеченных и многодетных семей. Вместе приобщимся к акции добра и милосердия, попробуем подарить детям незабываемый праздник, собрав сладкие подарки», – сказали организаторы.

Сбор средств для приобретения подарков продлится до 14 декабря. 

Помочь можно по реквизитам, указанным ЗДЕСЬ.
ForUm

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