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Правительство утвердило перечень опасных пород собак и внесло изменения в Порядок и правила проведения обязательного страхования ответственности владельцев таких собак за вред, который может быть причинен ими. Об этом сообщается на правительственном портале.

Предполагается, что владельцы указанных пород собак обязаны при регистрации или перерегистрации заключить договор обязательного страхования ответственности владельцев собак за вред, который может быть причинен третьим лицам.

Постановлением утвержден «Перечень опасных пород собак» включающих 52 породы, в то время как аналогичный перечень, закрепленный дополнением 1 Постановления правительства от 2002 года, включал 88 пород.

При разработке проекта постановления КМУ «Некоторые вопросы об опасных породах собак» Минприроды обсудило и учло предложения общественных и зоозащитных организаций.
ForUm

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