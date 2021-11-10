Сотрудники Офиса генпрокурора и Национальной полиции Украины приняли участие в совместной международной операции по выявлению и задержанию киберпреступников, в частности, украинца Ярослава Васинского, связанного с атаками программ-вымогателей на территории США и миллионными убытками. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США, передает Интерфакс-Украина.

«8 октября Васинский взят под стражу в Польше, где он остаётся в связи с его запросом об экстрадиции в США. Параллельно с арестом подозреваемого, на территории Украины проводились следственные действия, в том числе и обыски, которые были бы невозможны без быстрой реакции работников Национальной полиции Украины и Офиса Генерального прокурора», - говорится в сообщении.

Согласно информации Минюста, Васинский и его сообщники осуществляли систематические атаки с использованием программы-вымогателя «Sodinokibi» на компьютеры компаний в США с последующим требованием значительных денежных средств для разблокирования доступа к ним.

Данный гражданин входит в известную хакерскую группировку «REvil», которая с большой долей вероятности и разработала указанную вредоносную программу-вымогателя, также причастна к атаке в июле 2021 года на компанию «Kaseya».

«Благодаря слаженной работе правоохранительных органов Украины и международных партнёров удалось арестовать денежные средства на сумму 6,1 миллиона долларов США, которые прослеживаются через вероятные платежи выкупа и будут возмещены пострадавшим компаниям», - подчеркивает Минюст США.

Согласно законодательству США в случае признания гражданина Я.Васинского виновным по всем обвинениям, ему грозит максимальное наказание в виде 115 лет лишения свободы.

Украинец входил в группу хакеров, которые проникли в систему хранения данных компании Quanta Computer Inc и украли чертежи MacBook Pro 14 с подробным описанием технических характеристик. Киберпреступники потребовали от компании выплатить 50 миллионов долларов США, в противном случае угрожали опубликовать украденные данные.