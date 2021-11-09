Полицейские на улице не проверяют оригинальность COVID-сертификатов, однако они должны проверять, не нарушает ли гражданин условия самоизоляции.

Об этом на брифинге заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает Укринформ.

«Мы контролируем вместе с местными органами власти, санитарными врачами соблюдение самоизоляции нашими гражданами. Если мы встретили гражданина на улице и он показывает свой документ, то через планшет полицейский проверяет, должен ли этот гражданин быть на самоизоляции или нет... То есть мы не проводим никаких проверок COVID-сертификатов на улице, хочу это официально сказать», - заявил глава Нацполиции.

По его словам, правовая позиция НПУ по поводу поддельных сертификатов заключается в том, что лица, заказавшие COVID-сертификат, но не воспользовавшиеся им, не должны привлекаться к ответственности. Те же лица, которые его производили или использовали, несут ответственность перед законом.

«Если в ближайшее время будут изменения в законодательстве, в том числе и уголовном, полиция будет на это соответствующим образом реагировать», - добавил Клименко.

По его словам, следственные мероприятия позволяют достаточно быстро и глубоко изучить происхождение такого сертификата.

«Мы должны установить, кто его выписывал, чья это печать и насколько она оригинальна. Конечно, у нас есть десятки медучреждений и лабораторий, которые занимаются подделкой, есть много людей, которые занимаются мошенничеством, и мы информацию по каждому из этих случаев достаточно в рамках следствия устанавливаем», - заявил глава НПУ.

Он сообщил, что в Украине разрабатывают правовые основания, на которых человек, купивший поддельный COVID-сертификат, но желающий вакцинироваться, может избежать административной или уголовной ответственности.

«...Мое отношение как должностного лица - такие люди должны отвечать перед законом. В то же время я понимаю, что очень много людей - десятки или сотни, - которые оступились и месяц-два тому назад сделали этот сертификат. И если они не воспользовались поддельным сертификатом, то мы должны сейчас разработать правовой механизм, который, во-первых, позволит избежать ответственности, потому что они пришли с раскаянием, а во-вторых - мы должны выявить тех, кто занимался изготовлением и передачей или продажей этим людям этого сертификата», – сказал Клименко.

Он выразил надежду, что «в ближайшие дни» эти правовые нормы будут разработаны.

Как сообщалось, полиция за прошлую неделю открыла 118 производств по фактам выдачи и использования поддельных COVID-сертификатов.